Восемь боевиков ИГ задержаны в столице Афганистана Кабуле

О задержании в Кабуле как минимум восьми боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) сообщает афганский телеканал, передает ТАСС.

Боевики вербовали молодежь, занимались переброской террористов в провинцию Нангархар и установкой самодельных взрывных устройств. Задержанные дали признательные показания и рассказали, что давно присягнули на верность группировке.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Вашингтон подтвердил перевод своих войск из Ирака в Афганистан после победы над террористами.