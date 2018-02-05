СМИ узнали о попытке теракта у посольства РФ в Кабуле
В Кабуле предотвращено нападение террористов на посольство России в Афганистане.
Об этом сообщает Ariana News.
«Силовики задержали автомашину с почти 1 тыс. кг взрывчатки, целью которой было дипломатическое представительство России в Кабуле», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что инцидент произошел 16 сентября, но известно о нем стало только сейчас.
Ранее портал iz.ru писал, что 27 января смертник взорвал в Кабуле карету скорой помощи, начиненную взрывчаткой. В результате погибли более 100 человек и свыше 230 получили ранения.