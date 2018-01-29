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Два человека погибли при нападении боевиков на военную академию в Кабуле

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Двое военных погибли и еще 10 получили ранения при нападении группы неизвестных на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По сведениям афганских военных, атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один задержан и еще один продолжает вести бой.

Боевики не смогли прорваться далее первого контрольно-пропускного пункта, при нападении они использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.

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