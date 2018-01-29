Два человека погибли при нападении боевиков на военную академию в Кабуле

Двое военных погибли и еще 10 получили ранения при нападении группы неизвестных на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По сведениям афганских военных, атаку устроила группа из пяти человек, трое из них ликвидированы, один задержан и еще один продолжает вести бой.

Боевики не смогли прорваться далее первого контрольно-пропускного пункта, при нападении они использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие.