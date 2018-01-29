В Кабуле совершено нападение на военную академию

Группа неизвестных совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана Кабуле. Как передает телеканал TOLOnews, инцидент произошел утром в понедельник, 29 ноября.

Сообщается, что с территории академии доносятся звуки взрывов и выстрелов. Силовики заблокировали все дороги в этом районе.

Портал iz.ru писал о гибели 103 человек в результате террористического акта в центре Кабула 27 января. Смертник взорвал карету скорой помощи, начиненную взрывчаткой. Ответственность за теракт взяли на себя боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ).