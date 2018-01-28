Подозреваемый в организации атаки на отель в Кабуле объявлен в международный розыск

Один из подозреваемых в организации атаки на отель Intercontinental в Кабуле объявлен в международный розыск. Об этом сообщил начальник главного управления национальной безопасности Афганистана Масум Станекзай.

«Одному из подозреваемых удалось пересечь границу, его имя мы пока не будем приводить. Но мы уже обратились к нашим международным партнерам с просьбой арестовать и экстрадировать его в Афганистан», — цитирует начальника управления агентство «Интерфакс».

По его словам, всего арестованы девять подозреваемых, следствие продолжается. Станекзай отметил, что за неделю по стране в связи с террористическими преступлениями было арестовано 195 человек.

«Среди тех, кого мы арестовали, есть жители разных регионов, провинций и стран. Это боевики террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», запрещено в РФ), Исламского движения Узбекистана (запрещено в РФ), уйгуры из Китая и экстремисты из Таджикистана. Спецслужбы других государств используют террористические группы для оказания давления на Афганистан», — заявил Станекзай.

Напомним, 20 января террористы ворвались в здание отеля, открыли стрельбу по постояльцам, а после взяли несколько человек в заложники. По данным МВД Афганистана, жертвами происшествия стали 18 человек, в том числе 14 иностранцев.

27 января в центре Кабула смертник взорвал машину скорой помощи неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Жертвами теракта стали 103 человека, еще 235 пострадали. 28 января власти Афганистана объявили национальный траур по погибшим.