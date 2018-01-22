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Среди погибших при теракте в Кабуле украинцев были пилоты

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Фото: REUTERS/Mohammad Ismail
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Среди граждан Украины, погибших в результате теракта в Кабуле, были двое пилотов частной авиакомпании «Украинские крылья». Об этом, как сообщает «Громадьске ТВ» заявил директор перевозчика Виктор Костенко.

Эту же информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, нанимавшая летчиков. Имена погибших не сообщаются. Известно, что один из них был уроженцем Харьковской области.

Ранее в понедельник, 22 января, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что жертвами нападения стали семь граждан республики. Все они, по его словам, работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental.

20 января на гостиницу было совершено нападение. Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по постояльцам. В результате теракта, как сообщали СМИ, погибли 43 человека. Изначально появилась информация, что в их числе были девять граждан Украины.

 

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