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Траур объявили в Афганистане после взрыва в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Власти Афганистана объявили 28 января национальный траур по погибшим в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула, передает телеканал 1TV.

27 января в квартале Вазир-Акбар-Хан взорвалась машина скорой помощи рядом со зданием Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. По последним данным, инцидент унес жизни 95 человек, еще 191 пострадал. Ответственность за произошедшее взяли на себя представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как отмечает телеканал, правительство исламской республики также объявило понедельник выходным днем.

«Федеральное агентство новостей» сообщало со ссылкой на посольство РФ в Афганистане, что информации о пострадавших при взрыве россиянах не поступало.

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