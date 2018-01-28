Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Кабуле

Власти Парижа погасят огни Эйфелевой башни в память о погибших при теракте в Кабуле, заявила мэр города Анн Идальго.

«В полночь огни Эйфелевой башни погаснут в память о жертвах подлого нападения в сердце Кабула», — написала она в Twitter.

Также она отметила, что жители Парижа поддерживают народ Афганистана, который «столкнулся с террористическим варварством».

Теракт в Кабуле произошел в субботу, 27 января. Смертник взорвал машину неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Погибли не менее 95 человек.