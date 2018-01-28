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Число жертв теракта в центре Кабула выросло до 103 человек

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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Количество погибших в результате террористического акта в центре Кабула выросло до 103 человек, ранены еще 235.

Информацию об этом распространил министр внутренних дел Афганистана Вайс Бармак в воскресенье, 28 января.

27 января смертник взорвал карету скорой помощи, начиненную взрывчаткой в столице Афганистана, сообщает «Интерфакс».

Ответственность за теракт взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Группа вооруженных боевиков 20 января напала на Intercontinental Hotel, располагающийся в Кабуле.

По данным телеканала TOLOnews, атака длилась почти 18 часов. Все нападавшие были ликвидированы в ходе спецоперации. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение «Талибан», в атаке участвовали пятеро боевиков группировки. Портал iz.ru 21 января сообщил о 43 жертвах теракта.

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