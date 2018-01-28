Совбез ООН назвал «чудовищным» теракт в Кабуле

Совбез ООН осудил теракт в центре Кабула, жертвами которого стали более 90 человек.

В принятом 27 января заявлении члены СБ выступили за привлечение к правосудию виновных в организации атаки, ответственность за которую взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).

В Совбезе назвали нападение «чудовищным» и «подлым», выразив соболезнования семьям погибших и правительству Афганистана, передает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули необходимость привлечения исполнителей, организаторов и спонсоров этих предосудительных террористических актов к правосудию, а также призвали все государства активно сотрудничать с правительством Афганистана», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп также осудил теракт в Кабуле и призвал мировое сообщество принять решительные меры против боевиков «Талибана» и «тех, кто их поддерживает».

Теракт в Кабуле произошел 27 января. Смертник взорвал машину неподалеку от здания Национальной дирекции по безопасности. Погибли не менее 95 человек.