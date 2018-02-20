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Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Россия ждет разъяснений от США и НАТО о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) районы Афганистана, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Данные заявления касались полетов вертолетов НАТО, осуществляемых в районы базирования боевиков.

«Причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы», — сказал Лавров журналистам после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.

Глава МИД РФ также отметил, что страну беспокоит ситуация в Афганистане, где расширяется влияние террористов ИГ. Также серьезные опасения вызывает позиция коалиции во главе с США по данному вопросу.

Ранее Лавров заявил, что военные США и НАТО замалчивают и пытаются отрицать присутствие террористов в Афганистане. По его словам, в некоторых районах численность боевиков достигает нескольких тысяч человек.

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