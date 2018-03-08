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McDonald's впервые изменил логотип в честь 8 Марта

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Фото: McDonald's
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Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.

Об этом сообщает CNN.

Логотип компании представляет собой букву M. В среду, 7 марта, ее перевернули так, что получилась буква W, с которой начинается слово wоmen (женщины).

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», — цитирует телеканал представительницу руководства McDonald's Уэнди Льюис.

W вместо M можно будет увидеть на сайте компании и в приложениях для мобильных устройств. Еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

В начале марта сообщалось, что в меню сети заведений McDonald's в Китае появился так называемый русский бургер, отличительной особенностью которого является толстый кусок колбасы.

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