McDonald's впервые изменил логотип в честь 8 Марта

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня.

Об этом сообщает CNN.

Логотип компании представляет собой букву M. В среду, 7 марта, ее перевернули так, что получилась буква W, с которой начинается слово wоmen (женщины).

«Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин», — цитирует телеканал представительницу руководства McDonald's Уэнди Льюис.

W вместо M можно будет увидеть на сайте компании и в приложениях для мобильных устройств. Еще в 100 ресторанах быстрого питания в США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

В начале марта сообщалось, что в меню сети заведений McDonald's в Китае появился так называемый русский бургер, отличительной особенностью которого является толстый кусок колбасы.