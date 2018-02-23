Пользователи Сети высмеяли McDonald's за странный мем

Интернет-пользователи неоднозначно восприняли шуточную запись, опубликованную британскими сотрудниками McDonald's в Twitter.

На официальной странице в соцсети появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: «Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: ни слова больше, брат».

Him: Meet me at McDonald's?

Barber: Say no more, fam. pic.twitter.com/Up7lkDqwPq — McDonald's UK (@McDonaldsUK) February 22, 2018

​Многие пользователи Twitter не поняли смысла мема. Некоторые предположили, что всё дело в своеобразном британском юморе, который на этот раз не поняли даже в Великобритании.

​Смысл странного поста объяснил один из пользователей, который рассказал, что недавно в некоторых школах Великобритании запретили стрижку, которая называется Meet me at McDonald's («Встретимся в «Макдоналдсе»).