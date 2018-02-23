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Пользователи Сети высмеяли McDonald's за странный мем

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Фото: Global Look Press/Tobias Hase/dpa
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Интернет-пользователи неоднозначно восприняли шуточную запись, опубликованную британскими сотрудниками McDonald's в Twitter.

На официальной странице в соцсети появилась фотография одного из ресторанов со странной подписью: «Он: встретимся в McDonald's? Парикмахер: ни слова больше, брат».

​Многие пользователи Twitter не поняли смысла мема. Некоторые предположили, что всё дело в своеобразном британском юморе, который на этот раз не поняли даже в Великобритании. 

​Смысл странного поста объяснил один из пользователей, который рассказал, что недавно в некоторых школах Великобритании запретили стрижку, которая называется Meet me at McDonald's («Встретимся в «Макдоналдсе»).

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