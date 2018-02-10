Прямой эфир

Трое турецких военных погибли в сирийском Африне

0
Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Увеличивается число погибших турецких военных, принимающих участие в операции «Оливковая ветвь» на территории Сирии. В субботу, 10 февраля, там погибли трое турецких военнослужащих и пятеро были ранены, сообщает генштаб ВС Турции.

В сообщении отмечается, что уничтожены 15 курдских активистов.

Ранее в субботу стало известно, что военный вертолет Турции был сбит в провинции Хатай в ходе операции «Оливковая ветвь».

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. О ходе военной операции Турция информирует НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали Турцию ограничить военные действия в Африне
Двое военнослужащих турецкой армии погибли в сирийском Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017