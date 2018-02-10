Трое турецких военных погибли в сирийском Африне

Увеличивается число погибших турецких военных, принимающих участие в операции «Оливковая ветвь» на территории Сирии. В субботу, 10 февраля, там погибли трое турецких военнослужащих и пятеро были ранены, сообщает генштаб ВС Турции.

В сообщении отмечается, что уничтожены 15 курдских активистов.

Ранее в субботу стало известно, что военный вертолет Турции был сбит в провинции Хатай в ходе операции «Оливковая ветвь».

Генштаб турецких вооруженных сил 20 января объявил о начале военной операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне. О ходе военной операции Турция информирует НАТО.