За тех, кто в МИДе

Россия 10 февраля отметит День дипломатического работника. Он был учрежден в 2002 году указом президента РФ Владимира Путина. С того времени международная деятельность РФ вышла на принципиально более высокий уровень, обеспечив стране лидирующие позиции на мировой политической арене.

Особенно сложным можно назвать период, начавшийся в 2014 году. Именно тогда отношения России и Запада обострились на фоне украинских событий: государственного переворота в Киеве, воссоединения Крыма с РФ. И это стало серьезным вызовом для российских дипломатов. Несмотря на санкционное давление и жесткую риторику западных партнеров, внешнеполитическому ведомству удалось не только выдержать этот напор, но и добиться значительных успехов. Ликвидация сирийского химического оружия, ядерная сделка с Ираном, создание ЕАЭС, достижение Минских соглашений по Украине, существенное укрепление ШОС, исторический визит саудовского короля в Россию, активизация политических и экономических контактов с Китаем, включая масштабный проект «Шелковый путь» — это неполный список достижений российской дипломатии.

Большая заслуга в этом принадлежит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Вот как отзываются о нем опрошенные «Известиями» политологи, дипломаты и те, кто лично знает шефа российской внешней политики.

Профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, автор и бессменный ведущий олимпиады «Умницы и умники» Юрий Вяземский:

— От Лаврова зависят чрезвычайно важные детали, предварительные обсуждения. Обратите внимание, сколько лет он возглавляет МИД в эти сложные, напряженные годы.

В студенческие годы я не мог предположить, что он станет министром иностранных дел, а Анатолий Торкунов – моим начальником. Но сразу было видно, что они в своей жизни добьются многого. Сергей Викторович, а тогда — Сережа, всегда был разносторонним человеком, он прекрасно пел, писал стихи, написал слова гимна МГИМО, а главное — был и остается заинтересованным человеком. Когда кто-то не просто что-то отбывает и сдает сессии, а интересуется предметами, жизнью, дипломатией — это крайне важно.

Президент Центра национальных интересов (Вашингтон), издатель журнала The National Interest, политолог Дмитрий Саймс:

— Сергей Лавров — подлинный тяжеловес не только российской дипломатии, но и международной политики. Уже почти 15 лет на посту министра иностранных дел, он пережил практически всех своих коллег в ведущих государствах мира. Его опыт дипломата является непревзойденным в современном мире. И эти годы пребывания на посту министра были очень непростыми. Существенно осложнились отношения России с США и ЕС. Международная обстановка во многих отношениях накалилась, и в целом ряде регионов возникли военные конфликты, так или иначе затрагивавшие интересы России, а иногда, как в случае с Украиной и Сирией, непосредственно Россию вовлекавшие. В этих условиях министр должен был найти четкий баланс между жестким отстаиванием позиции своей страны и налаживанием гибкой и творческой дипломатии, включая личные контакты со своими основными коллегами даже в тех странах, с которыми у РФ имелись серьезные противоречия. Эту задачу, по общему заключению, Лаврову удалось выполнить с большим искусством. Лаврова, понятно, не всегда любят те, у которых есть серьезные проблемы с внешнеполитическим курсом Москвы, но даже критики РФ склонны признавать, что он эффективно представляет свою страну.

Немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар:

— Переоценить фигуру Лаврова очень сложно. Если мы говорим об интеллектуальном и профессиональном уровне, то он соответствует уровню знаменитых министров иностранных дел времен царской России. Ему пришлось руководить ведомством в очень сложное время. Он всегда будет связан с историей России, которая в 90-е годы фактически перестала существовать как великая держава, но смогла вернуться в высшую лигу мировой политики. Без профессионального, интеллектуального уровня министра это было бы невозможно. Его роль в этом очень большая.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский:

— Сохранить уважение и авторитет не только у политиков и СМИ дружественных стран, но и у тех, кто ставит твою страну в ряд главных конкурентов и даже врагов, требует незаурядного дипломатического искусства. К этому следует добавить его великолепное чувство юмора, которое часто разит наповал гораздо эффективнее, чем истерические стенания оппонентов. Российская дипломатия при Лаврове достойно восполняет многократное отставание военного бюджета РФ от стран НАТО.

Посол Сербии в России Славенко Терзич:

— Дипломатия всегда имела большое значение в развитии и урегулировании международных отношений, особенно в XIX столетии — золотом веке дипломатии. Она должна играть такую роль и сегодня. Но мне кажется, классическая дипломатия, к сожалению, немного потеряла свою роль, как это было в предыдущих столетиях. Примерами блестящих дипломатов являются Меттерних (Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних-Виннебург-Бейльштейн — министр иностранных дел Австрийской империи в 1809–1848 гг. — «Известия») , Александр Горчаков (министр иностранных дел Российской империи в 1856–1882 гг. — «Известия»), Генри Киссинджер (госсекретарь США в 1973–1977 гг. — «Известия»). И мне кажется, в наше время — Сергей Викторович Лавров. Пример Лаврова показывает, насколько важен не только дипломатический процесс, но и личность самого дипломата. В истории дипломатии личные связи дипломатов и их качества, шарм, образованность, опыт и так далее играют большую роль.

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади:

— Российская дипломатия демонстрирует успехи на международном уровне в деле разрешения кризисов. А их немало в [ближневосточном] регионе и мире. И благодаря российским усилиям удалость достичь положительных результатов. В частности, это касается кризиса в Сирии, где российская дипломатия сыграла важную роль в сохранении территориальной целостности страны. А недавняя встреча в Сочи (Конгресс сирийского национального диалога) стала примером успехов российской дипломатии и лично министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые отстаивают интересы России на международном уровне.