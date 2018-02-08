В МИД РФ заявили о невозможности односторонних уступок в диалоге с США

Москва не пойдет на какие-либо односторонние уступки в диалоге с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

«Россия открыта к сотрудничеству… безусловно, на условиях равного партнерства. Никаких идей по сдаче позиций, наших позиций, односторонних уступок нет и быть не может. Все эти санкционные угрозы… ничего здесь не изменят», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее 8 февраля замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия сожалеет о двойственных подходах Вашингтона по взаимодействию с Москвой в борьбе с терроризмом.