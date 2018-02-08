Прямой эфир

В МИД РФ заявили о невозможности односторонних уступок в диалоге с США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не пойдет на какие-либо односторонние уступки в диалоге с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

«Россия открыта к сотрудничеству… безусловно, на условиях равного партнерства. Никаких идей по сдаче позиций, наших позиций, односторонних уступок нет и быть не может. Все эти санкционные угрозы… ничего здесь не изменят», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Ранее 8 февраля замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия сожалеет о двойственных подходах Вашингтона по взаимодействию с Москвой в борьбе с терроризмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров не видит встречных шагов США для улучшения отношений с РФ
МИД РФ назвал санкции США против РФ инструментом недобросовестной конкуренции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017