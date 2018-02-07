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МИД РФ назвал санкции США против РФ инструментом недобросовестной конкуренции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Санкции США, введенные против России, являются инструментом недобросовестной экономической конкуренции. Об этом заявили в МИД РФ, передает «РИА Новости».

По словам, директора второго Департамента Азии МИД России Замира Кабулова, в Москве внимательно наблюдают за действиями Вашингтона по сдерживанию продвижения военной продукции РФ на традиционных и новых рынках.

«Внимательно отслеживаем действия Вашингтона по сдерживанию продвижения нашей продукции военного назначения на рынки как традиционных, так и новых покупателей. Уже всем очевидно, что американцы используют рестрикции как инструмент недобросовестной экономической конкуренции», — сказал он в интервью агентству.

В ведомстве добавили, что ограничительные меры также негативно влияют на страны третьего мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о существовании планов США по разделу Сирии. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать данную тему с американскими коллегами.

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