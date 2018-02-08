МИД сожалеет о двойных стандартах США в работе с РФ по антитеррору

Россия сожалеет, что подходы Вашингтона по взаимодействию с Москвой в антитерроре двойственны,

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, «наше (РФ и США) взаимодействие в области борьбы с терроризмом складывалось по-разному».

«Так, в 2011 году — задолго до теракта 15 апреля 2013 года в Бостоне — мы несколько раз направляли в США по партнерским каналам информацию о деятельности братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Сначала ответов не было, потом американцы заявили, что «сами разберутся» со своими гражданами, и в результате произошла трагедия», — рассказал он.

Замглавы дипломатического ведомства добавил, что имеется и положительный опыт работы с США в сфере борьбы с терроризмом, в частности во время подготовки и проведения Олимпиады-2014 в Сочи, передает «РИА Новости».

«Тогда американские спецслужбы установили с российскими коллегами реальные деловые партнерские отношения и помогали в обеспечении безопасности», — сказал Сыромолотов.

Еще одним примером контртеррористического сотрудничества с США дипломат назвал предотвращение терактов в Санкт-Петербурге 17 декабря 2017 года благодаря переданной ЦРУ разведывательной информации.

«Вместе с тем с сожалением вынужден констатировать, что подходы Вашингтона к взаимодействию с нами в антитерроре, как и по другим аспектам отношений, сейчас двойственны», — отметил замглавы МИД РФ.

Портал iz.ru писал, что в середине декабря ФСБ задержала семь сторонников запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали совершить серию терактов в Санкт-Петербурге, в том числе с участием смертника.