МВД предложило ЦБ РФ проверить «Росгосстрах»

Банк России получил от МВД РФ предложение провести совестную проверку страховой компании «Росгосстрах». Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, передает «РИА Новости».

Он также добавил, что в настоящий момент регулятор прорабатывает вопрос о целесообразности ее проведения.

«Да, такое предложение поступило в Центральный банк», — сказал Чистюхин.

На сегодняшний день российское законодательство не предусматривает формат совместных проверок, подчеркнул зампред ЦБ.

«Росгосстрах» принадлежит банку «Открытие». 29 августа стало известно, что ЦБ проведет санацию банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).