Прямой эфир

Песков отказался комментировать поездку Собчак в Вашингтон

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать поездку одного из возможных кандидатов на пост главы государства Ксении Собчак в Вашингтон за месяц до выборов. 

«Не буду комментировать, уже имею одно предупреждение от Памфиловой», — сказал он журналистам на брифинге в четверг, 8 февраля.

Глава ЦИК Элла Памфилова указала представителю Кремля на недопустимость агитационных высказываний после того, как 2 февраля Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является лидером политического олимпа.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. 

Более 50 россиян, в том числе Ксения Собчак, получили приглашение на Национальный молитвенный завтрак в США 8 февраля, который по традиции посещает американский президент Дональд Трамп. 30 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь. Кроме него на это мероприятие не поехали главы еще двух комитетов ГД — Андрей Макаров и Вячеслав Никонов. Решение было принято после публикации «кремлевского доклада» американского финансового ведомства. Владимир Путин публикацию доклада назвал недружественным актом, вредящим отношениям между Москвой и Вашингтоном. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«В международных отношениях нет места санкциям»
Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей — о биткоине, планах построить IT-страну и геополитическом разломе, в котором находится Минск
МИД РФ пригласил Запад к диалогу без шантажа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017