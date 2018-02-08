Песков отказался комментировать поездку Собчак в Вашингтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать поездку одного из возможных кандидатов на пост главы государства Ксении Собчак в Вашингтон за месяц до выборов.

«Не буду комментировать, уже имею одно предупреждение от Памфиловой», — сказал он журналистам на брифинге в четверг, 8 февраля.

Глава ЦИК Элла Памфилова указала представителю Кремля на недопустимость агитационных высказываний после того, как 2 февраля Песков заявил, что действующий глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин является лидером политического олимпа.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.

Более 50 россиян, в том числе Ксения Собчак, получили приглашение на Национальный молитвенный завтрак в США 8 февраля, который по традиции посещает американский президент Дональд Трамп. 30 января председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отказался лететь. Кроме него на это мероприятие не поехали главы еще двух комитетов ГД — Андрей Макаров и Вячеслав Никонов. Решение было принято после публикации «кремлевского доклада» американского финансового ведомства. Владимир Путин публикацию доклада назвал недружественным актом, вредящим отношениям между Москвой и Вашингтоном.