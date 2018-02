Член конгресса побила рекорд столетия восьмичасовым выступлением

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступала перед своими коллегами в течение более чем восьми часов, побив тем самым рекорд 1909 года по продолжительности речи.

Как сообщает ТАСС, 77-летняя Пелоси заняла трибуну в 10 часов утра 7 февраля. Во время выступления она отстаивала права нелегальных иммигрантов, зачитывала их письма с просьбами защитить от высылки, приводила цитаты из Библии.

Около 17:00 один из однопартийцев передал Пелоси записку, в которой отметил, что она побила рекорд нижней палаты по продолжительности беспрерывного выступления — 5 часов 15 минут, установленный конгрессменом Джеймсом Кларком в 1909 году. В 18:10 Пелоси закончила свою речь под аплодисменты демократов.

House Minority Leader Nancy Pelosi has "set the record for the longest continuous speech in the House since at least 1909," House Historian says pic.twitter.com/961JQPtf6I