Член конгресса побила рекорд столетия восьмичасовым выступлением

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступала перед своими коллегами в течение более чем восьми часов, побив тем самым рекорд 1909 года по продолжительности речи.

Как сообщает ТАСС, 77-летняя Пелоси заняла трибуну в 10 часов утра 7 февраля. Во время выступления она отстаивала права нелегальных иммигрантов, зачитывала их письма с просьбами защитить от высылки, приводила цитаты из Библии.

Около 17:00 один из однопартийцев передал Пелоси записку, в которой отметил, что она побила рекорд нижней палаты по продолжительности беспрерывного выступления — 5 часов 15 минут, установленный конгрессменом Джеймсом Кларком в 1909 году. В 18:10 Пелоси закончила свою речь под аплодисменты демократов.

House Minority Leader Nancy Pelosi has "set the record for the longest continuous speech in the House since at least 1909," House Historian says pic.twitter.com/961JQPtf6I — Breaking911 (@Breaking911) 7 февраля 2018 г.

Речь идет о программе продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), которую также называют «Мечтатели» (Dreamers). Она позволяла отсрочить депортацию незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Каждые два года им выдавали соответствующую бумагу. Под защитой программы находились около 800 тыс. нелегальных мигрантов.

Программу, принятую при экс-президенте Бараке Обаме в 2012 году, Трамп намеревался отменить к 5 марта 2018 года. Администрация предоставила конгрессу шесть месяцев на то, чтобы найти альтернативу. В настоящее время под действие программы подпадают около 1,8 млн человек, и им всем грозит высылка. При этом Трамп отказывался поддерживать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой. В январе из-за разногласий была временно прекращена работа правительства США в связи с отсутствием необходимого финансирования.