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Член конгресса побила рекорд столетия восьмичасовым выступлением

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Фото: REUTERS/U.S. House TV
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Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступала перед своими коллегами в течение более чем восьми часов, побив тем самым рекорд 1909 года по продолжительности речи.  

Как сообщает ТАСС, 77-летняя Пелоси заняла трибуну в 10 часов утра 7 февраля. Во время выступления она отстаивала права нелегальных иммигрантов, зачитывала их письма с просьбами защитить от высылки, приводила цитаты из Библии. 

Около 17:00 один из однопартийцев передал Пелоси записку, в которой отметил, что она побила рекорд нижней палаты по продолжительности беспрерывного выступления — 5 часов 15 минут, установленный конгрессменом Джеймсом Кларком в 1909 году. В 18:10 Пелоси закончила свою речь под аплодисменты демократов.

Речь идет о программе продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), которую также называют «Мечтатели» (Dreamers). Она позволяла отсрочить депортацию незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Каждые два года им выдавали соответствующую бумагу. Под защитой программы находились около 800 тыс. нелегальных мигрантов.

Программу, принятую при экс-президенте Бараке Обаме в 2012 году, Трамп намеревался отменить к 5 марта 2018 года. Администрация предоставила конгрессу шесть месяцев на то, чтобы найти альтернативу. В настоящее время под действие программы подпадают около 1,8 млн человек, и им всем грозит высылка. При этом Трамп отказывался поддерживать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой. В январе из-за разногласий была временно прекращена работа правительства США в связи с отсутствием необходимого финансирования.

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