Владимир Путин встретится с доверенными лицами 30 января

Владимир Путин встретится со своими доверенными лицами 30 января. Действующий глава государства может дать поручения поддержавшим его на выборах гражданам и ответить на волнующие их вопросы. Информацию о том, что такое мероприятие запланировано, «Известиям» подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее «Известия» сообщали, что в ходе этой встречи Владимир Путин может прояснить детали своей предвыборной программы. При этом в избирательном штабе кандидата заверили, что по итогам мероприятия он даст своим доверенным лицам определенные поручения.

Как пояснил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для проведения этого мероприятия президенту необязательно брать отпуск.

— По закону он не должен этого делать, — сказал он.

Согласно действующему избирательному законодательству, доверенные лица кандидатов в президенты могут вести агитацию и участвовать в публичных мероприятиях в их поддержку, присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, а также — заверять подписные листы, необходимые для регистрации участника предвыборной гонки.

В экспертной среде отмечают, что встреча с кандидатом поможет доверенным лицам работать в регионах.

— Есть задача придать моральный импульс самим доверенным лицам. Их статус носит в целом размытый характер, поэтому всегда на выборах важно, чтобы доверенные лица и агитаторы имели возможность пообщаться с кандидатом и ссылаться на это общение в ходе кампании — на встречах с избирателями, — отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский констатирует, что приезд доверенного лица в регион не имеет такого электорального эффекта, как визит самого президента.

— Но если говорить об институте доверенных лиц как о предвыборной технологии, то эффективность ее зависит от подбора доверенных лиц, с какими целевыми аудиториями они будут работать. Если найден человек, который способен работать с сельскими жителями, бюджетниками и другими аудиториями, то тогда будет эффект для кампании, — уверен эксперт.

Пока что в число доверенных лиц Владимира Путина вошли 413 человек. Избирательный штаб Владимира Путина подал в ЦИК еще один список из 63 граждан, ожидается решение Центризбиркома по этим персонам. Среди уже зарегистрированных доверенных лиц известные спортсмены, деятели культуры и звезды эстрады: руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, директор Большого театра Владимир Урин, руководитель театра «Современник» Галина Волчек, боксер Александр Поветкин, гимнаст Алексей Немов, хоккеист Александр Овечкин, актер Василий Лановой, режиссер Федор Бондарчук, актер Михаил Боярский и певец Олег Газманов.

В ходе президентской избирательной кампании 2012 года Владимир Путин также встречался с доверенными лицами. Встреча проходила на следующий день после того, как их список зарегистрировал Центризбирком. В ходе беседы глава государства ответил на вопросы и предложения участников мероприятия.