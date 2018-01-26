Путин отметил «удивительный по красоте голос» Сенчиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супругу российской певицы Людмилы Сенчиной, скончавшейся 25 января в Санкт-Петербурге, и отметил неповторимую манеру исполнения народной артистки РФ.

Уход Сенчиной из жизни — невосполнимая утрата для всей российской культуры, говорится в телеграмме соболезнования лидера России.

«Людмилу Сенчину любили за удивительный по красоте голос, искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям», — отметил президент, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Прощание с Сенчиной состоится в воскресенье 28 января на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Похоронят певицу на Смоленском кладбище Северной столицы.

«Известия» опубликовали в память о Людмиле Сенчиной несколько материалов: «Людмила Сенчина: песня о счастье» и «Любимая Золушка советской эстрады».