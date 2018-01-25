Людмила Сенчина: песня о счастье

Сегодня не стало народной артистки России Людмилы Сенчиной. Жизнь певицы была похожа на судьбу персонажа ее самой известной песни. Деревенская девушка родом из села Кудрявцы первые уроки музыки брала у репродуктора. Слушала Майю Кристалинскую и мечтала о сцене. В 1966 году поступила в Музыкальное училище имени Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, начала работать в Театре эстрады, затем — в Ленинградском театре музыкальной комедии. Записывалась на радио и телевидении, была в меру известна. Слава, как водится, пришла неожиданно...

«Известия» предлагают вспомнить лучшие песни Людмилы Сенчиной

«Золушка»

Песню про хрустальный башмачок Людмила Сенчина исполнять не хотела. И сделала это только благодаря настойчивости дирижера эстрадного оркестра Анатолия Бадхена. Он долго убеждал юную солистку взяться за сочинение композитора Игоря Цветкова и поэта Ильи Резника. Ну кому еще петь про чудеса, как не тоненькой девочке с белокурыми локонами и лицом принцессы? «Золушка» принесла Сенчиной всесоюзное признание и вечную любовь зрителей. На каждом концерте артистку просили исполнить именно «Золушку». Не было ни одного выступления, чтобы из зала кто-то не напомнил, что пора бы и хит спеть.

«Целую ночь соловей нам насвистывал»

Романс из картины Владимира Басова «Дни Турбиных» был еще одним неизменным номером в концертах Людмилы Сенчиной. Поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер написали свою композицию под влиянием другого романса — «Белой акции гроздья душистые». В фильме пели актеры Василий Лановой, Владимир Басов, Андрей Мягков, Андрей Ростоцкий и Петр Щербаков, но популярность этой мелодии принесла Людмила Сенчина. В ее исполнении произведение получило вторую жизнь.

«Камушки»

Лирическую песню о любви Людмила Сенчина исполняла вместе с детским хором Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова. Алла Пугачева признавалась, что в репертуаре Сенчиной это ее любимая песня. И она сама с удовольствием бы ее спела. Песня была так популярна, что друг Сенчиной актер Федор Чеханков шутил, что по камушкам — дорога в ювелирный магазин.

«Песня о счастье»

Александр Журбин написал эту песню на стихи Роберта Рождественского. Супруга поэта Алла Киреева предложила отдать ее Людмиле Сенчиной. Когда композицию услышали на телевидении, то решили, что ее надо переделать в дуэт. В пару Сенчиной выбрали Яака Йоалу, эстонскую суперзвезду. Дуэт Сенчина и Йоалы завоевал всю страну. «Где ты, счастье мое? Кружит планета земная… Где ты, счастье мое? Вдруг я тебя не узнаю…» — от этих строк у слушателей щемило сердце.

«Скинь туфли узкие»

Дуэт с Эдуардом Хилем запомнили по строчке припева, хотя оригинальное название композиции — «Шутка». Спеть с кумиром, самым популярным ленинградским певцом было счастьем для молодой певицы. Но на сцене ни робости, ни влюбленного взгляда не было заметно. Певцы выступали на равных. «Шуткой» Людмила Сенчина и Эдуард Хиль увенчали концерт «Песня-79», что стало очередным подтверждением всенародной популярности молодой исполнительницы.