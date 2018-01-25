Лещенко о Сенчиной: «Ее песни будут слушать еще очень долго»

Единственным утешением для родных и поклонников творчества Людмилы Сенчиной станет тот факт, что ее лирические песни люди будут слушать еще очень долго. Таким образом народный артист РСФСР Лев Лещенко и близкий друг певицы прокомментировал новость о ее кончине.

«Ушел из жизни близкий человек, с которым мы шли по жизненным дорогам около 40 лет. <…> Она была удивительно открытым, очень светлым и радостным человеком, позитивным. И всё это проецировалось на ее творчество... Конечно, это большая потеря для нашего народа, для всех ее родных и близких», — приводит слова певца телеканал «Звезда».

Лещенко также добавил, что единственным утешением для поклонников и близких Сенчиной будет тот факт, что ее светлые образы остаются в памяти людей, а песни будут слушать еще очень долго.

Певица Людмила Сенчина умерла в Санкт-Петербурге утром 25 января на 68-м году жизни. О дате и месте прощания с исполнительницей пока не сообщается.