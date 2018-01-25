Людмилу Сенчину похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге

Похороны народной артистки Людмилы Сенчиной могут пройти 28 января на Смоленском кладбище в Петербурге. Как сообщил гендиректор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, где певица работала в молодости, такое пожелание она выразила в своем завещании.

«Предположительно, церемония пройдет в воскресенье, утром состоится прощание в ТЮЗе, отпевание, скорее всего, пройдет во Владимирском соборе, после чего должны состояться похороны на Смоленском кладбище. Этот вопрос решится в конце дня», — приводит его слова «РИА Новости».

Юрий Шварцкопф подчеркнул, что Людмила Сенчина была «неповторима на эстраде». «В ней горел удивительно чистый свет», — добавил гендиректор театра.

Людмила Сенчина родилась 13 декабря 1950 года. После выпуска из Музыкального училища имени Римского-Корсакова она начала работать в Театре музыкальной комедии в Ленинграде. Певица известна исполнением песни «Золушка» на «Голубом огоньке». 25 января 2018 года народная артистка скончалась на 68-м году жизни.