Главный экономист Всемирного банка покинул пост

Главный экономист Всемирного банка (ВБ) Пол Ромер покидает свой пост. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, об уходе Ромера перед сотрудниками организации объявил президента ВБ Джим Ём Ким. Руководитель организации поблагодарил его и назвал «опытным экономистом и дальновидным человеком».

Сообщается, что Ромер с момента прихода в банк в октябре 2016 года «вступил в борьбу» с его сотрудниками и не сработался с ними из-за своего резкого характера. Как пишет «Газета.ру», он хочет вернуться на работу в Нью-Йоркский университет.

Портал iz.ru писал о том, что Украина, приняв президентский законопроект об антикоррупционном суде в его нынешней редакции, может лишиться кредита размером $800 млн от Всемирного банка.