500 учителей по финграмотности приступили к работе

Педагогов российских школ стали обучать основам финансовой грамотности. Этим занялись 500 тьюторов. Их подготовили специалисты из Минобрнауки и Банка России. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ. Работа с учителями — одна из задач регулятора на 2018 год. В школах, колледжах и вузах вводят прикладную экономику. По мнению экспертов, спецпредмет позволит повысить в стране общий уровень знаний о финансах.

Тьюторы — это методисты из школ и департаментов образования. Они прошли обучение в Академии повышения квалификации и профпереподготовки работников образования при Минобрнауки. Первый выпуск учителей по финграмотности состоялся летом 2016 года. Но тогда 236 методистов еще не приступили к работе. С тех пор их число выросло до 500. Сейчас всех, прошедших спецкурс, уже направили в регионы готовить школьных педагогов. Об этом рассказал «Известиям» советник руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Центробанка Василий Зуев. Он отметил, что специалисты ЦБ и Минобрнауки будут и дальше готовить тьюторов. Сколько таких специалистов планируется выпустить в этом году, в Центробанке не уточнили.

— Курс обучения тьюторов состоит из лекций, вебинаров, практикумов и самостоятельной работы. Самой финансовой грамотности отдано 25 часов. Остальное время уделено методическим вопросам преподавания в школах нового предмета, — пояснили в ЦБ. — В обучении тьюторов задействованы представители учебных центров, аккредитованных Банком России для проведения обучения и аттестации специалистов финансового рынка.

По окончании обучения тьюторы проходят аттестацию и в случае успешной сдачи экзаменов получают документ установленного образца. Он свидетельствует о достаточной квалификации для обучения преподавателей школ по всей стране.

В соответствии с соглашениями, которые ЦБ заключает с департаментами образования субъектов РФ, подобные курсы могут быть организованы в регионах. Причем как в очной, так и заочной форме при экспертной поддержке специалистов отделений ЦБ. В Минобрнауки не смогли оперативно рассказать «Известиям» о программе подготовки тьюторов.

Вопрос о повышении уровня финансовых знаний населения поднимается не менее 10 лет. До масштабных проектов дело дошло в последние полтора года. В 2006 году президент Владимир Путин поручил правительству, ЦБ и Ассоциации российских банков разработать план действий по повышению уровня финансовой грамотности. Подготовка тьюторов — одна из задач в рамках этой программы.

Государственные образовательные стандарты содержат модули по основам финансовой грамотности в школе, колледже и вузе. В прошлом году уроки по финграмотности начались в 500 российских школах. Основы финансовой гигиены ученикам седьмых и восьмых классов преподавали в рамках обществознания. А 11-классникам рассказывали об этом на уроках экономики.

Также в 2017 году в ЦБ написали специальный учебник для школьников. В нем содержатся главы о личном финансовом планировании, расходах и доходах семьи. Там же содержатся разъяснения, как функционирует финансовый рынок, какие бывают банки, что такое инфляция, депозит, кредит, его полная стоимость и переплата. Подростков даже решили научить, как правильно рассчитать налоги, позаботиться о своей будущей пенсии и застраховать риски.

— Главная задача обучения финансовой грамотности — привить населению ответственное отношение к денежным операциям, — считает зампред Локо-банка Андрей Люшин. — Большая часть взрослого населения нашей страны до сих пор не имеет необходимых знаний, как поступать в случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях не ведется учет расхода и дохода. И это печально сказывается на развитии экономики.

По мнению управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, обучение финграмотности позволит повысить ее уровень в стране в целом. По словам Андрея Люшина, это приведет к тому, что население перестанет хранить деньги под подушкой и понесет их во вклады. Так сбережения будут защищены от обесценения из-за инфляции. В США и ряде стран Европы действуют аналогичные программы, добавил эксперт.

Минфин вложил в проект по повышению финграмотности $88 млн в рублевом эквиваленте в 2006 году. $25 млн выделил Всемирный банк (кредит выдан на 14 лет). По оценкам последнего, успешная реализация программы обеспечит финансовой системе России около 14,5 млрд рублей в год за счет повышения склонности граждан к накоплению денег на банковских счетах. Еще 1–3 млрд рублей может оказаться на счетах в банках благодаря тому, что население перестанет хранить деньги в наличном виде дома.