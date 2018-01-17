В Ростовской области три истребителя впервые сели на автотрассу

В ходе военных учений в Ростовской области три боевых истребителя различных моделей совершили успешную посадку на автотрассу. Такое приземление выполнено впервые — уникальность маневра в том, что ширина автотрассы вчетверо уже типовой взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В операции приняли участие по одному самолету Су-27, Су-30 и Су-34. По легенде учений летчики должны были садиться на «условно поврежденную ВПП». Маневр осложнял сильный боковой ветер.

Автомобилистов заранее предупредили об ограничении движения по трассе А-260 в районе станицы Тацинской из-за летных учений.