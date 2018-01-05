Назван срок первого полета нового ракетоносца Ту-160М2

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 из новой партии самолетов этого типа совершит первый полет уже в начале 2018 года.

Самолет достроен «на имеющемся заделе», то есть использованы прежние комплектующие. Это сделано для восстановления технологии окончательной сборки и отработки новых авиадвигателей с улучшенными характеристиками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

На Казанском авиазаводе восстанавливается производство стратегических ракетоносцев Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2. Ожидается, что он пойдет в серию в 2020-2021 годах, запланировано производство 50 таких самолётов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал, что первый испытательный полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 «Белый лебедь» состоится в феврале 2018 года.

Как писал iz.ru, новую авиатехнику оснастят интеллектуальной авионикой.

Ту-160 серийно производится с 1984 года. По классификации НАТО известен ка «Блекджек», российские летчики дали ему прозвище «Белый лебедь». Является уникальным самолетом по многим техническим характеристикам.

В частности, самолет является самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолётом, самым тяжёлым боевым самолётом в мире. При этом «Белый лебедь» признан самым скоростным бомбардировщиком.

Выпущено всего 35 самолетов этого типа, почти каждый из них получает личное наименование.