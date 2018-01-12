Минфин США заявил о готовности выйти из соглашения НАФТА

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что США выйдут из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если документ не будет пересмотрен. Мнучин отметил, что Вашингтон ждет пересмотра Соглашения.

Накануне стало известно, что власти Канады готовятся к возможному выходу Соединенных Штатов из НАФТА. Подготовка идет, несмотря на переговоры, которые стороны ведут по пересмотру этого документа.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп заявил о необходимости пересмотра договора, так как из-за него, по его мнению, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Минувшим летом Трамп заявлял, что с Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли придется покончить.