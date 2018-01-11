Прямой эфир

Канада готовится к выходу США из НАФТА

0
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К выходу США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) активно готовится Канада. Подготовка идет несмотря на переговоры, которые стороны ведут по пересмотру этого документа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала CBC. Как рассказали телеканалу несколько источников, правительство Канады готовится к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о намерении выйти из НАФТА. В октябре американский лидер в очередной раз пригрозил выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Канада при этом сохраняет надежду на позитивное завершение переговоров с Вашингтоном.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп заявил о пересмотре договора, так как из-за него, по его мнению, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Минувшим летом Трамп заявлял, что с Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли придется покончить. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп отметил выгоду сотрудничества с Россией
Трамп поставил ультиматум в вопросе строительства стены на границе с Мексикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017