Канада готовится к выходу США из НАФТА

К выходу США из Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) активно готовится Канада. Подготовка идет несмотря на переговоры, которые стороны ведут по пересмотру этого документа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные телеканала CBC. Как рассказали телеканалу несколько источников, правительство Канады готовится к тому, что президент США Дональд Трамп объявит о намерении выйти из НАФТА. В октябре американский лидер в очередной раз пригрозил выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Канада при этом сохраняет надежду на позитивное завершение переговоров с Вашингтоном.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп заявил о пересмотре договора, так как из-за него, по его мнению, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Минувшим летом Трамп заявлял, что с Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли придется покончить.