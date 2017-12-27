СМИ сообщили о перехвате российскими ПВО в Сирии ракет боевиков

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» перехватил две ракеты, выпущенные боевиками по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщило издание «Аль-Масдар».

Как сообщается, террористы выпустили ракеты по российской авиабазе из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

Две ракеты были отражены ПВО, еще одна не долетела до места назначения.

Также издание отмечает, что после атаки российские вертолеты начали патрулирование района.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) нарушили соглашение о прекращении огня в зоне деэскалации в Западной Гуте под Дамаском. Боевики открыли огонь по позициям сирийской армии.

Ранее Генштаб РФ заявил, что США на своих базах в Сирии ведут подготовку боевиков. При этом окончательный разгром группировки террористов в Сирии произойдет в 2018 году.