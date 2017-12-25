Семьи погибших в аварии с автобусом могут получить до 1,5 млн рублей

Мэрия Москвы выделит на похороны каждого погибшего в ДТП с автобусом у метро «Славянский бульвар» по 110 тыс. рублей. Об этом «Известиям» заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В сумме со страховыми выплатами и компенсацией от столичного правительства семьи погибших могут рассчитывать более чем на 1,5 млн рублей.

25 декабря рейсовый автобус областного перевозчика «Мострансавто» съехал с остановки в подземный переход станции метро «Славянский бульвар», врезавшись в толпу людей. По информации на 19 часов понедельника, четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте, еще 11 пострадали.

— Традиционно выделяется порядка 110 тыс. рублей на захоронение одного скончавшегося, — пояснил Алексей Немерюк. — У нас есть поручение об организации похорон.

По словам руководителя департамента, дата проведения похорон зависит от сроков судмедэкспертизы.

— Обычно это на третий день, если нет дополнительных расследований. Ориентировочно похороны будут в среду или четверг, — сказал он, уточнив, что возможны и задержки.

Также родственникам жертв аварии выделят не менее 1 млн рублей компенсации за каждого погибшего, рассказал «Известиям» заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Пострадавшие получат от 500 тыс. рублей.

— Уже есть распоряжение мэра, что будет материальная помощь не менее 1 млн рублей родственникам за каждого погибшего, а также не менее 500 тыс. рублей за каждого пострадавшего, — рассказал Леонид Печатников.

По словам заммэра, помощь всем пострадавшим окажут вне зависимости от места регистрации.

— Соцработники уже находятся в больницах — выясняют состояние тех, кто пострадал от аварии, — сообщил он.

По данным Национального союза страховщиков ответственности, по закону об ОСАГО родственникам погибших пешеходов, а также пострадавшим страховая компания (в данном случае — МАКС) выплатит компенсацию в размере до 500 тыс. рублей. Выплаты по обязательному страхованию ответственности (пострадавшим пассажирам) будет делать АО «Согаз».

В сумме с выплатами от столичного правительства семьи погибших могут рассчитывать на компенсацию в 1,5 млн рублей.

Что касается пострадавших, как пояснили в страховых компаниях МАКС и АО «Согаз», размер выплат для них рассчитывается «по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ».

«За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера и тяжести», — сказано в совместном заявлении страховых компаний, направленном в «Известия».

Несмотря на то что въехавший в толпу автобус принадлежал подмосковному перевозчику, мэрия собирается проверить все столичные автобусы, заявил в интервью «Известиям» заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В ночь на вторник у нас внеплановая проверка всех автобусов Москвы. Проведение технического осмотра автобусов и медицинского осмотра водителей всегда на особом контроле — и в ГУП «Мосгортранс», и у частных перевозчиков, которые работают по государственным контрактам на городских маршрутах, — пояснил он.

Въехавший в подземный переход автобус должен был следовать по маршруту «Славянский бульвар»–«Сколково».

«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его (водителя. — «Известия») попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», — сказано в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

У правоохранительных органов пока две основные версии трагедии: водитель не справился с управлением; автобус был неисправен.

СК уже возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

— Если в итоге будет решено, что речь идет о неисправности автобуса, ответственность нести будет не водитель, а люди, отвечающие за безопасность в организации («Мострансавто». — «Известия»). Но пока неизвестны многие детали, — отметил член адвокатской палаты Москвы Роман Волков.

В Минтрансе области заявляли, что автобус проходил осмотр перед выходом в рейс и «был исправен». По данным филиала «Мострансавто», машина выпущена в 2016 году. Производитель — группа «ГАЗ» — попросила включить своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.

Водитель Виктор Тихонов (1959 года рождения) работает в «Мострансавто» 17 лет. Перед выходом в рейс он проходил медосмотр, проблем со здоровьем выявлено не было. Водитель был задержан и допрошен.

В Минтрансе не смогли предоставить оперативных комментариев.

25 декабря ДТП с автобусом также произошло в Казани. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус врезался в мечеть. Никто не пострадал, организована прокурорская проверка.

Ранее «Известия» сообщали, что в России растет количество ДТП по вине водителей автобусов. За девять месяцев этого года произошло 4 тыс. таких аварий. Количество ДТП с автобусами может стать рекордным за три года. Число погибших в этих происшествиях выросло почти на четверть.