Глава ГУОБДД МВД РФ приехал на место ДТП с автобусом в Москве

Глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников прибыл на место аварии на Славянском бульваре в Москве.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус съехал в пешеходный переход. В результате аварии пять человек погибли. По данным московского департамента здравоохранения, 11 человек пострадали, девять человек были госпитализированы, передает ТАСС.

На место аварии также прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что всем пострадавшим оказывается срочная помощь.

Водитель автобуса был задержан правоохранительными органами.