Прямой эфир
Сюжет:

Глава ГУОБДД МВД РФ приехал на место ДТП с автобусом в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников прибыл на место аварии на Славянском бульваре в Москве.

Ранее стало известно, что пассажирский автобус съехал в пешеходный переход. В результате аварии пять человек погибли. По данным московского департамента здравоохранения, 11 человек пострадали, девять человек были госпитализированы, передает ТАСС.

На место аварии также прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что всем пострадавшим оказывается срочная помощь.

Водитель автобуса был задержан правоохранительными органами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Въехавший в переход в Москве автобус будут вытаскивать тросом
Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017