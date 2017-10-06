Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин стал первой звездой дня 5 октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккеист оформил хет-трик во встрече с канадской командой «Оттава Сенаторз». Кроме того, он забросил шайбу в серии буллитов. Встреча завершилась со счетом 5:4.
Вторую строчку занял форвард «Чикаго Блэкхоукс» Брэндон Саад. На его счету — три шайбы в матче с «Питтсбург Пингвинз» (10:1). третье место досталось Джонатану Куику. Игрок отразил 35 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:0), пишет «Газета.ру».
Ранее портал iz.ru писал, что Александр Овечкин не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчане.
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