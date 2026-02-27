СМИ сообщили об угоне вторгшегося в воды Кубы катера у жителя Флориды

Катер, который вторгся в воды и открыл стрельбу, был украден у жителя островов Флорида-Кис работавшим у него плиточником. Об этом 26 февраля сообщил телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на офиса шерифа округа Монро.

«Судно, которое, по сообщениям, участвовало в смертельной перестрелке у побережья Кубы, могло быть украдено с Флорида-Кис», — говорится в публикации.

Уточняется, что владелец судна подозревает в краже плиточника, который работал у него. Он считал, что работник взял лодку для рыбалки. Кроме того, потерпевший сообщил, что у плиточника есть родственники на Кубе.

В пресс-службе президентуры и правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики 25 февраля сообщили, что открывшие стрельбу с катера, который вторгся в воды Кубы, после задержания признались в террористических намерениях. Отмечалось, что задержанное судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооруженных лиц.

Позже газета The New York Times сообщила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским Военно-морским силам или береговой охране. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работники американской администрации непричастны к инциденту.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала данный инцидент агрессивной провокацией США, направленной на эскалацию ситуации и детонацию конфликта.

