Судно из США с вооруженными пассажирами попыталось проникнуть на Кубу. Что пишут СМИ

Кубинские военные остановили судно с вооруженными людьми, которое направлялось на остров со стороны США. В перестрелке погибли четыре человека, еще шестеро были ранены. Госсекретарь Марко Рубио заявил о расследовании инцидента, который произошел в тот же день, когда Вашингтон разрешил продажу венесуэльской нефти кубинским компаниям. Что пишут мировые СМИ о произошедшем — в дайджесте «Известий».

Associated Press: Куба заявила о четырех убитых в результате стрельбы по катеру США

Власти Кубы сообщили 25 февраля, что ее солдаты убили четырех человек и ранили еще шестерых на борту зарегистрированного во Флориде скоростного катера, который вошел в кубинские воды и открыл огонь по солдатам, ранив одного кубинского офицера. В заявлении правительства сказано, что пассажиры катера были вооруженными кубинцами, проживающими в США, которые пытались проникнуть на остров и совершить террористические акты.

Associated Press Кубинское правительство идентифицировало двух пассажиров лодки как Амихаила Санчеса Гонсалеса и Леордана Энрике Круса Гомеса, которые разыскиваются кубинскими властями «за их причастность к содействию, планированию, организации, финансированию, поддержке или совершению действий, осуществляемых на территории страны или в других странах в связи с актами терроризма».

Правительство заявило, что также арестовало Дуниеля Эрнандеса Сантоса, добавив, что он был «направлен из Соединенных Штатов для обеспечения приема вооруженного проникшего лица, которое на данный момент призналось в своих действиях». Мисаэль Ортега Касанова, брат убитого Мишеля Ортеги Касановы, заявил, что он скорбит по поводу смерти брата, но сожалеет о том, что тот впал в, по его словам, «навязчивое и дьявольское» стремление к свободе Кубы.

Financial Times: США проведут расследование по факту гибели людей на судне

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о проведении расследования после того, как Куба сообщила, что ее вооруженные силы убили четырех человек и ранили шестерых, когда зарегистрированное во Флориде скоростное судно зашло в кубинские территориальные воды. Перестрелка произошла на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной после захвата США бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чей режим снабжал Кубу нефтью.

Financial Times «У нас будет своя информация по этому делу, и мы выясним, что именно произошло», — заявил Рубио журналистам на Сент-Китсе и Невисе, добавив, что США не будут полагаться исключительно на версию событий, представленную Кубой. Он отказался строить догадки о том, что произошло, но сказал, что существует «широкий спектр» возможных объяснений, добавив: «Достаточно сказать, что перестрелки в открытом море — явление крайне редкое».

Береговая охрана США прибыла в район у побережья Кубы, где произошел инцидент. На фоне растущей напряженности в отношениях с США Рубио заявил, что «нынешнее положение Кубы неустойчиво» и что стране «необходимо кардинально измениться».

CNN: Куба не в первый раз перехватывает американские суда

В прошлом кубинские силы вступали в столкновения с американскими катерами, входившими в их территориальные воды, хотя смертельные перестрелки такого масштаба случаются редко. Министерство внутренних дел Кубы заявило, что в 2022 году перехватило 13 американских скоростных катеров с 23 членами экипажа на борту, которых оно обвинило в «осуществлении операций по торговле людьми», в рамках которых людей переправляли из Кубы в США.

CNN Ранее береговая охрана США уже перехватывала у своего побережья скоростные катера, которые, по ее словам, перевозили нелегальных мигрантов в США, где проживает кубинская община эмигрантов, в значительной степени выступающая против коммунистического правительства острова.

Нынешний инцидент произошел всего через день после 30-й годовщины того, как кубинские военные сбили два самолета, принадлежавшие кубинско-американской гуманитарной организации «Братья на помощь», над водами к северу от Гаваны, в результате чего погибли четыре человека.

Reuters: США разрешат перепродажу венесуэльской нефти частному сектору Кубы

Министерство финансов США заявило, что выдаст лицензии компаниям, желающим перепродавать венесуэльскую нефть частному сектору Кубы. Этот шаг может помочь смягчить острую нехватку топлива на острове. После того как Вашингтон в январе арестовал Мадуро и взял под контроль экспорт нефти из Венесуэлы, поставки на Кубу прекратились, что усугубило энергетический кризис в стране, который негативно сказывается на производстве электроэнергии и топливе для автомобилей, домов и авиации.

Reuters Венесуэла более 25 лет была основным поставщиком нефти и топлива для своего политического союзника Кубы в рамках двустороннего соглашения, основанного главным образом на бартере товаров и услуг. Мексика, которая стала альтернативным поставщиком, также приостановила поставки на этот карибский остров после прибытия партии топлива в Гавану в январе, согласно данным судоходства.

В рекомендациях министерства финансов четко указано, что потенциальные сделки должны «поддерживать кубинский народ, включая частный сектор», в то время как сделки, связанные с кубинскими военными или другими государственными учреждениями или приносящие им выгоду, не будут подпадать под действие этих рекомендаций. Торговые компании Vitol и Trafigura в настоящее время обрабатывают львиную долю венесуэльского экспорта нефти. Миллионы баррелей экспортируются в США, Европу и Индию, а еще миллионы хранятся на терминалах в Карибском бассейне для перепродажи.