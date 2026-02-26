Рубио заявил о непричастности администрации США к инциденту с катером у Кубы
Госсекретарь США Марко Рубио 25 февраля заявил о непричастности сотрудников администрации Соединенных Штатов к происшествию с катером у Кубы.
«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Рубио также подчеркнул необычность данного инцидента.
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ