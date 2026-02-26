Захарова назвала инцидент с катером у берегов Кубы агрессивной провокацией США
Инцидент с катером у берегов Кубы можно назвать агрессивной провокацией США, направленной на эскалацию ситуации и детонацию конфликта. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Агрессивная провокация США, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта», — рассказала она «РИА Новости».
Агентство Reuters 25 февраля рассказало, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате произошедшего погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.
Позже газета The New York Times сообщила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. В свою очередь? госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работники американской администрации непричастны к инциденту.
В пресс-службе президенции и правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики 25 февраля сообщили, что задержанные с катера, который вторгся в воды Кубы, открывшие стрельбу, признались в террористических намерениях. Отмечалось, что задержанное судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооруженных лиц.
