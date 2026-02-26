Катер под флагом США открыл огонь по пограничникам Кубы. Что известно
Катер под флагом США нарушил морскую границу Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате нападения погибли четыре человека и еще шесть были ранены. В конгрессе США призвали расследовать данный инцидент. Подробности произошедшего читайте в материале «Известий».
Что произошло
Американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. В ходе столкновения пострадал кубинский командир пограничного катера.
Реакция на происшествие
Член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно начать расследование по данному инциденту. Он призвал выяснить, что именно произошло у побережья Кубы.
Один из американских чиновников заявил, что катер не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. В перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы.
Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что управлению прокуратуры штата поручено начать расследование инцидента.
Предпринятые действия
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Гаваны сведения об инциденте с катером. Он отметил, что Штаты быстро узнают гораздо больше фактов о произошедшем, чем есть сейчас. Помимо этого, Рубио уточнил, что инцидент с катером является «необычным». Он также заявил о непричастности сотрудников администрации Соединенных Штатов к происшествию. Информация о стрельбе будет передана главе Белого дома Дональду Трампу.
Детали инцидента
Позднее из заявления МВД Кубы стало известно, что задержанные с катера признались в террористических намерениях. Уточняется, что задержанная лодка, зарегистрированная во Флориде, перевозила 10 вооруженных лиц, являющихся кубинскими гражданами, проживающими в США. У задержанных изъяли автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и камуфляжную форму. По данным МВД, все члены экипажа имеют известную криминальную и насильственную сторону.
