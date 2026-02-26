Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Катер под флагом США открыл огонь по пограничникам Кубы. Что известно

0
EN
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Катер под флагом США нарушил морскую границу Кубы и открыл огонь по пограничникам. В результате нападения погибли четыре человека и еще шесть были ранены. В конгрессе США призвали расследовать данный инцидент. Подробности произошедшего читайте в материале «Известий».

Что произошло

Американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. В ходе столкновения пострадал кубинский командир пограничного катера.

Реакция на происшествие

Член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно начать расследование по данному инциденту. Он призвал выяснить, что именно произошло у побережья Кубы.

Один из американских чиновников заявил, что катер не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. В перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы.

Генпрокурор штата Флорида Джеймс Утмайер сообщил, что управлению прокуратуры штата поручено начать расследование инцидента.

Кризисная коммуникация: Владимир Путин выступил в поддержку Кубы
Какие еще страны могут поддержать Гавану в ситуации возрастающего давления США

Предпринятые действия

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Гаваны сведения об инциденте с катером. Он отметил, что Штаты быстро узнают гораздо больше фактов о произошедшем, чем есть сейчас. Помимо этого, Рубио уточнил, что инцидент с катером является «необычным». Он также заявил о непричастности сотрудников администрации Соединенных Штатов к происшествию. Информация о стрельбе будет передана главе Белого дома Дональду Трампу.

Детали инцидента

Позднее из заявления МВД Кубы стало известно, что задержанные с катера признались в террористических намерениях. Уточняется, что задержанная лодка, зарегистрированная во Флориде, перевозила 10 вооруженных лиц, являющихся кубинскими гражданами, проживающими в США. У задержанных изъяли автоматы, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты и камуфляжную форму. По данным МВД, все члены экипажа имеют известную криминальную и насильственную сторону.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026