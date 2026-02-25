Катер под флагом США вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам
Американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и семь получили ранения. Об этом 25 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
«Скоростной катер из Флориды вошел в кубинские воды и открыл огонь по кубинским силам, которые открыли ответный огонь. <…> Все четверо погибших находились на борту скоростного катера, базирующегося во Флориде», — говорится в публикации.
Уточняется, что в ходе столкновения был ранен кубинский командир пограничного катера.
Позднее в Reuters уточнили, что число пострадавших составило шесть человек.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Соединенные Штаты могут провести переговоры с представителями Кубы на самом высоком уровне, отметив сложное социально-экономическое положение страны. Он подчеркнул необходимость поддержки выходцев с Кубы, проживающих в США и, по его словам, подвергавшихся жестокому обращению со стороны кубинских властей.
Тогда же газета The Guardian сообщила о дефиците топлива на Кубе на фоне усиления давления Трампа. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил главу Белого дома в попытке «задушить остров».
Кубинское издание Cibercuba сообщило о заявлении Трампа 17 февраля, что военная операция против Кубы не будет тяжелой, однако в ней нет необходимости. По его словам, со стороны Соединенных Штатов в переговорах участвует госсекретарь Марко Рубио. Он также заявил, что кубинские власти «должны заключить сделку» с Вашингтоном.
