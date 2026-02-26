NYT исключила принадлежность открывшего стрельбу катера у Кубы к ВМС США
Катер, который вторгся в воды Кубы под флагом США и открыл стрельбу, не принадлежал американским военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. Об этом 25 февраля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.
«Американский чиновник заявил, что в перестрелке участвовало американское гражданское судно, входившее в состав флотилии по эвакуации родственников из Кубы, добавив, что это судно не принадлежало ВМС США или береговой охране», — говорится в публикации.
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.
