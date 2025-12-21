Реклама
В Самарской области нашли пропавших детей

В Самарской области были найдены четверо детей, которые ранее пропали. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», — говорится в сообщении.

Следственные органы уточнили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. В данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства их ухода из дома.

Ранее в этот день сообщалось, что в Самарской области в ночь на 21 декабря были организованы поисковые мероприятия из-за исчезновения четырех детей из поселка Безенчук. Отмечалось, что правоохранительные органы начали работу по сбору информации, опрашивая свидетелей и родственников.

По факту исчезновения детей Следственный комитет (СК) РФ по региону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего»). Согласно ведомству, 20 декабря 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет вместе ушли гулять.

