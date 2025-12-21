Ветеран ВОВ Николай Шишкин умер на 105-м году жизни
Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Николай Федорович Шишкин умер на 105-м году жизни. Об этом 21 декабря «Известиям» рассказали его родственники.
Ветеран 14 декабря отпраздновал день рождения, ему исполнилось 104 года, на кадрах «Известий» запечатлено поздравление.
Шишкин прошел всю войну, а также служил авиамехаником и бортстрелком на бомбардировщиках. За мужество и заслуги перед Отечеством ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени и многими другими медалями.
