Песков рассказал о впечатлениях Путина от подарка владельца пекарни «Машенька»

Президент России Владимир Путин был очень польщен подарком от владельца пекарни «Машенька» в Люберцах Дениса Максимова. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту, и президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку», — сказал он журналистам.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что не пробовал пирожки из пекарни «Машенька». Песков добавил, что не может рассказать, с кем российский лидер поделился выпечкой.

Максимов 19 декабря обратился к Путину во время прямой линии. Предприниматель объяснил, что около восьми лет использовал удобную патентную систему налогообложения, но с 2026 года будет вынужден платить налог с дохода и выплачивать НДС, для этого ему придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Глава государства подчеркнул, что индивидуальный бизнес не должен быть ущемлен при переходе на новую систему налогообложения, и пообещал обратить внимание на проблему.

Максимов пообещал испечь для Путина каравай, позднее, 20 декабря, направил ему корзину со свежей выпечкой и хлебом, а взамен в тот же день получил новогодний подарок, в котором находилась икона святого Георгия Победоносца и корзина с шампанским и вареньем. Этот презент владелец пекарни назвал «самым дорогим в истории их семьи».

Владелец пекарни «Машенька» также рассказал «Известиям» о неожиданно большом наплыве посетителей. После того как Максимов задал вопрос Путину, в его заведение устремились многочисленные представители прессы, однако пекарня была не готова к этому.

