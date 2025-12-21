Реклама
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников под предлогом доставки подарков

«РИА Новости»: мошенники запустили схему обмана под предлогом доставки подарков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников, связанной с доставкой новогодних корпоративных подарков. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе в компании в области кибербезопасности «ЕСА ПРО».

Отмечается, что злоумышленники отправляют сообщения, в которых утверждается, что курьер не смог дозвониться и теперь нужно связаться с ним напрямую. Такой подход создает иллюзию делового контекста и доверия.

«Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании», — приводит текст заявление «РИА Новости».

После установления контакта мошенники могут выманить персональные данные или предложить оплатить фальшивые сборы. Также они могут направить жертв на фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы. Эти действия представляют собой подмену бренда, когда преступники маскируются под реальные компании, чтобы обмануть людей.

Специалисты подчеркивают, что такие атаки становятся особенно актуальными в преддверии новогодних праздников. Они наносят не только финансовый ущерб, но и серьезно подрывают репутацию компании, снижая доверие со стороны партнеров.

Подарочный отбор: мошенники усилили атаки на россиян под видом доставки
Число таких звонков выросло вдвое с середины декабря

Руководитель департамента киберразведки «Бастион» Константин Ларин 18 декабря рассказал, что в России отмечается рост мошенничества, связанного с поддельными службами доставки. Он отмечал, что раньше мошенники просили просто назвать код из СМС для подтверждения доставки. Сейчас атака усложнилась: сначала звонит «оператор поддержки», собирает данные, а затем использует их для получения реквизитов банковских карт. Все действия направлены на то, чтобы собеседник добровольно продиктовал нужную информацию.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

