ЦАХАЛ продолжила наносить удары по Газе после объявлений о достижении мира
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по территории Газы после объявлений о достижении соглашения между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе гражданской обороны анклава.
«С момента объявления этой ночью о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня поступали многочисленные сообщения о взрывах, в том числе на севере Газы», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Глава Белого дома Дональд Трамп в этот же день заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа, а также не исключил своего визита в анклав в конце текущей недели.
По информации агентства Agence France-Presse (AFP), представители ХАМАС обменяют израильских заложников на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Позднее стало известно, что движение передало израильской стороне списки заключенных, которые ожидают своего освобождения. Тогда же Трамп заявил, что обмен заложниками может состояться 13 октября.
Позднее политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен сообщил, что достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы и обмене заложников на заключенных между ХАМАС и Израилем является позитивным шагом.
