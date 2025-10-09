Трамп назвал возможную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС
Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским повстанческим движением ХАМАС может пройти в следующий понедельник, 13 октября.
«Трамп заявил в среду (8 октября. — Ред.) в программе Hannity на канале Fox News, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, вероятно, будут освобождены в понедельник (13 октября. — Ред.), после того как ранее было объявлено о соглашении между Израилем и ХАМАС о первой фазе прекращения огня», — сообщает агентство Reuters.
Глава Белого дома в этот же день заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа, а также не исключил своего визита в анклав в конце текущей недели.
По информации агентства Agence France-Presse (AFP), представители ХАМАС обменяют израильских заложников на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Позднее стало известно, что движение передало израильской стороне списки заключенных, которые ожидают своего освобождения.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ