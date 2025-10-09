Реклама
Прямой эфир
Мир
Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюрьмы
Мир
Стало известно о готовности НАТО направить около 35 военных на защиту Гренландии
Общество
В ГД хотят ввести штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обследовании мигрантов
Армия
Подразделение «Горыныч» ликвидировало диверсантов ВСУ в Константиновке
Общество
Синоптики спрогнозировали морозы до –17 градусов в выходные в Москве
Армия
Расчет БПЛА «Молния-2» уничтожил переправу и сорвал ротацию ВСУ в Купянском районе
Общество
В Москве и Чувашии задержали причастных к поджогам по указаниям кураторов подростков
Мир
FT рассказала о планах ЕС изменить порядок вступления ради Украины
Мир
Politico узнала о подготовке морпехов Британии в Норвегии к конфликту с Россией
Мир
Трамп поблагодарил Мачадо за передачу Нобелевской премии мира
Армия
ВС РФ ударом авиабомб ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области
Общество
В ОП предложили внедрить в вузах ЕГЭ по обязательным предметам для бакалавров
Мир
Стало известно об обвинении украинцами Зеленского в ударе ВС РФ «Орешником»
Мир
Родригес дала обещание гордо прибыть в Вашингтон с развернутым флагом Венесуэлы
Общество
В МВД рассказали о новой схеме мошенников с диагностикой на «Госуслугах»
Мир
Миссия Ирана при ООН заявила об ответе на любой акт агрессии
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до –10 градусов в Москве 16 января
Сюжет:

Трамп назвал возможную дату обмена заложниками между Израилем и ХАМАС

Трамп: Израиль и ХАМАС могут обменяться заложниками в понедельник, 13 октября
0
EN
Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент США Дональд Трамп 8 октября сообщил, что обмен заложниками между Израилем и палестинским повстанческим движением ХАМАС может пройти в следующий понедельник, 13 октября.

«Трамп заявил в среду (8 октября. — Ред.) в программе Hannity на канале Fox News, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, вероятно, будут освобождены в понедельник (13 октября. — Ред.), после того как ранее было объявлено о соглашении между Израилем и ХАМАС о первой фазе прекращения огня», — сообщает агентство Reuters.

Вызвало редакцию: в Палестине пишут конституцию будущего государства
Израиль тем временем усиливает удары в секторе Газа

Глава Белого дома в этот же день заявил о подписании первого этапа договора по установлению мира на территории сектора Газа, а также не исключил своего визита в анклав в конце текущей недели.

По информации агентства Agence France-Presse (AFP), представители ХАМАС обменяют израильских заложников на примерно 2 тыс. палестинских заключенных. Позднее стало известно, что движение передало израильской стороне списки заключенных, которые ожидают своего освобождения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026