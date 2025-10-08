Реклама
Трамп не исключил визит в Газу в рамках поездки на Ближний Восток

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп 8 октября заявил, что в рамках своего визита на Ближний Восток, который ожидается к концу этой недели, не исключает посещение сектора Газа.

Кроме того, американский лидер уточнил, что подразумевал Египет под визитом на Ближний Восток.

«Я еще не решил окончательно, но, скорее всего, отправлюсь в Египет — именно там сейчас все собрались, и мы очень это ценим», — сказал он журналистам в Белом доме.

Кроме того, американский лидер добавил, что для заключения сделки между Палестиной и Израилем требуется его участие. Трамп также не исключил освобождение заложников палестинской группировкой ХАМАС до того, как он посетит Ближний Восток.

Подобрать условия: ХАМАС требует вывода израильских войск перед передачей пленных
С чем стороны подошли ко второму раунду переговоров в Египте

Ранее в этот же день Трамп сообщил, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире. Кроме того, американский лидер добавил, что сейчас США ведут успешные переговоры с палестинским движением ХАМАС и многими другими странами.

